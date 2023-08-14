Fenerbahçe'nin Willian Arao'ya talibi Yunanistan'dan

Transfer çalışmalarında devam eden Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Willian Arao'ya Yunanistan'dan Panathinaikos talip oldu.

PANATHİNAİKOS TALİP

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, talip oldu.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Panathinaikos'un Arao'nun transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile karşılığında kadrosuna katmıştı. Brezilyalı futbolcu, 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek beklentilerin altnda kalmış oldu.