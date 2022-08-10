Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Tedavileri devam eden Serdar Aziz , Joao Pedro , İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile Avrupa listesinde daha önce ismi yer alan Mergim Berisha kamp kadrosunda yer almadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

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