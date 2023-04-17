Altay'ın sakatlığından sonra kale ona emanet! İrfan Can'dan şampiyonluk için iddialı sözler

Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında Fenerbahçe'nin kalecisine İrfan Can Eğribayat sezon sonuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZİN PUAN KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ezeli rakipleri olan Galatasaray'ın puan kaybedeceğini vurgulayan Eğribayat, "Şampiyon olursak anlamı zaten çok büyük olacak bizim için. Benim de ilk şampiyonluğum olacak, takımdaki birçok oyuncunun da ilk şampiyonluğu olacak. Sezon başında 3 kulvarda da şampiyonluk hedefliyorduk. UEFA'dan şanssız bir şekilde elendik. İddiamızın devam ediyor olması bizim için büyük avantaj. Rakibimiz bir seri yakaladı biz o yüzden geri kalmış gibi olduk ama 7'de 7 yaparsak rakibimizin puan kaybedebileceğini düşünüyorum. "dedi.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAYABİLİRİZ"

Öte yandan hayallerinden bir tanesini de dile getiren genç kaleci, "Ligin son maçı da rakibimizle. Belki onları orada yenip şampiyonluk kutlayabiliriz. Bu bizim hayallerimizin içinde olan bir durum." ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNA KADAR KALEDE

Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kaleyi devralan İrfan Can'ın, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli takımın kalesinde görev yapması bekleniyor.