Edin Dzeko attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti! Ondan daha yaşlısı yok - Son Dakika
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Edin Dzeko attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti! Ondan daha yaşlısı yok

Son Güncelleme: 14.08.2023 11:02

Fenerbahçe'nin yeni transferi 37 yaşındaki Edin Dzeko, Gaziantep FK maçında attığı gollerle kulüp tarihinde Süper Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko, sezona fırtına gibi başladı. 37 yaşındaki santrfor takımının Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği maçta fileleri havalandırarak, kulüp tarihinde Süper Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

YENİ TRANSFERLER ŞOV YAPTI

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 3 ve 18. dakikada Edin Dzeko attı. Bosna-Hersekli yıldızın ilk golünün asistini Tadic, 2. golün asistini ise Szymanski yaptı. Yeni transferlerin etkili oyunuyla sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

GOL SAYISINI 3'E YÜKSELTTİ

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 3'e yükseltti. 37 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru ile oynanan maçta da fileleri havalandırmıştı.

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Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 18 dakikada 2 gol attı Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 18 dakikada 2 gol attı

Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti! Ondan daha yaşlısı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edin Dzeko attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti! Ondan daha yaşlısı yok - Son Dakika
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