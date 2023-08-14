Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko, sezona fırtına gibi başladı. 37 yaşındaki santrfor takımının Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği maçta fileleri havalandırarak, kulüp tarihinde Süper Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu oldu.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 3 ve 18. dakikada Edin Dzeko attı. Bosna-Hersekli yıldızın ilk golünün asistini Tadic, 2. golün asistini ise Szymanski yaptı. Yeni transferlerin etkili oyunuyla sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 3'e yükseltti. 37 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru ile oynanan maçta da fileleri havalandırmıştı.
Son Dakika › Spor › Edin Dzeko attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti! Ondan daha yaşlısı yok - Son Dakika