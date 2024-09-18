Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek

Geniş Video İzle

Ünlü giyim markası Kiğılı, Fenerbahçe ile birlikte yeni bir projeye imza atıyor. 'Kiğılı, ait olduğu yerde; Fenerbahçe'nin yanında' sloganıyla duyurulan bu işbirliği, markanın spor dünyasındaki etkinliğini artırma hedefini destekliyor. Resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

18.09.2024 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarı-Kanaryaları artık Kiğılı giydirecek. Fenerbahçe, yeni anlaşmayı basına duyurmasının ardından imza töreni için harekete geçti. Abdullah Kiğılı ile Fenerbahçe'nin sponsorluk sözleşmesinin imza töreni, 18 Eylül saat 12.00'de basına açık olarak gerçekleştirildi. Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe ile Kiğılı arasındaki imza töreni ve iş birliği anlaşması, Ülker Stadyumu'nda düzenlendi.

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek

İmza töreni için kulüpten şu ifadelere yer verildi: " Sponsorluk kapsamında Kulübümüzün 2024-2025 sezonu Resmi Giyim Sponsoru olan Kiğılı, sporcularımız ve teknik ekiplerimize hazırlayacağı özel koleksiyonlarla yeniden Fenerbahçemizin yanında olacak. Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ve Kiğılı CEO'su Sena Suerdem'in konuşmacı olarak katıldığı imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, camiamızın kıymetli ismi, Kulübümüzün eski Başkan Vekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, sporcularımız ve kulübümüz ile Kiğılı markasının profesyonelleri de hazır bulundu.

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan: "Fenerbahçe ve Kiğılı birlikteliği sadece bir iş birliği değil aynı zamanda bir gönül birliğidir. Ortak değerlere ve tutkulara dayalı bir bağın da simgesidir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek
Fenerbahçe\'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek

Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe, İş Dünyası, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement