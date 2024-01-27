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Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağladı. Söyüncü, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

27.01.2024 - 08:41,  Güncelleme: 09:09
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Fenerbahçe ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

"BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

Havaalanında açıklamalarda bulunan Söyüncü, "Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım. Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah bu seneyi şampiyonlukla bitiririz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk iş taraftara seslendi

FENERBAHÇE İÇİN TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİ

Fenerbahçe'ye gelmek için ısrarcı olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin baskısına rağmen Milan, Fulham, Roma ve Porto gibi kulüpleri geri çevirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk iş taraftara seslendi
Fenerbahçe\'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul\'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: Ben bu tip oyuncuların gelişine değil gidişine bakarım örnek Mesut Özil veya sash böyle bakalım hangisine benzeyecek Yanıtla 2 19
  • Ali Arslan: FB Türkiye A milli takımını bünyesinde topladı gerçekten inanılmaz kadro,uzak ara en iyi futbol oynayan bu kaliteli kadro için şampiyonluk çok zor olmayacaktır Yanıtla 1 1

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu - Son Dakika
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