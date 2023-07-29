Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Dzeko direksiyona geçti, Batshuayi sonraki durakta iniyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Dzeko direksiyona geçti, Batshuayi sonraki durakta iniyor

29.07.2023 10:29

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun takıma dahil olmasının ardından, takımda gölgede kaldığı iddia edilen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı belirtildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre, geçen sezonun formda isimlerinden olan Batshuayi'nin Zimbru maçının ardından moralinin bozulduğu ve takımda kalmak istemediği ileri sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun takıma dahil olmasıyla birlikte gölgede kalan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

MUTSUZ OLDUĞU BİLİNİYOR

Belçika basınında yer alan haberlere göre, geçen sezonun formda isimlerinden olan Batshuayi'nin mutsuz olduğuna vurgu yapıldı. 29 yaşındaki futbolcunun Zimbru maçı sonrasında moralinin bozulduğu ve takımda kalmak istemediği iddia edildi.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Geçen sezon ligi 2'inci sırada bitiren Fenerbahçe'de takımın en iyileri arasında gösterilen yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla 33 maçta 20 gol kaydetmişti.

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Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Dzeko direksiyona geçti, Batshuayi sonraki durakta iniyor - Son Dakika
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