Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Dzeko direksiyona geçti, Batshuayi sonraki durakta iniyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun takıma dahil olmasıyla birlikte gölgede kalan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

MUTSUZ OLDUĞU BİLİNİYOR

Belçika basınında yer alan haberlere göre, geçen sezonun formda isimlerinden olan Batshuayi'nin mutsuz olduğuna vurgu yapıldı. 29 yaşındaki futbolcunun Zimbru maçı sonrasında moralinin bozulduğu ve takımda kalmak istemediği iddia edildi.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Geçen sezon ligi 2'inci sırada bitiren Fenerbahçe'de takımın en iyileri arasında gösterilen yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla 33 maçta 20 gol kaydetmişti.