Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'dan Erden Timur'a yanıt - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'dan Erden Timur'a yanıt

26.06.2023 18:59

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun, Erden Timur'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya, 'Bu adam çok komikmiş' şeklinde yanıt verdiği iddia edildi. Timur, Dzeko'nun Galatasaray'ı istediğini ancak alamadıklarını söylemişti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun, Erden Timur'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya, "Bu adam çok komikmiş" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

"BU ADAM ÇOK KOMİKMİŞ"

Sarı-lacivertlilerin yeni forvetine Erden Timur'un iddiaları soruldu. Dzeko ise bu iddialara, "Bu adam çok komikmiş" şeklinde anıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Erden Timur, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, "Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti." açıklamasını yaptı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'dan Erden Timur'a yanıt - Son Dakika
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