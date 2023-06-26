Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'dan Erden Timur'a yanıt

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun, Erden Timur'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya, "Bu adam çok komikmiş" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

"BU ADAM ÇOK KOMİKMİŞ"

Sarı-lacivertlilerin yeni forvetine Erden Timur'un iddiaları soruldu. Dzeko ise bu iddialara, "Bu adam çok komikmiş" şeklinde anıt verdi.