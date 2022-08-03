İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye imza attı - Son Dakika
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İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye imza attı

03.08.2022 21:50
İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye imza attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Eğribayat, çok büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Eğribayat, çok büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu imza töreninin ardından FB TV'ye konuşan İrfan Can, transferde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin çok ayrı bir camia olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki file bekçisi, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise oyuncuyu bir süredir takip ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe global transferlere devam ederken, Türk merkezli yapılanmayı da unutmuyoruz. Türk gençlerini kadromuza katmak çok önem verdiğimiz bir konu. Bize dinamizm katacağına inanıyoruz. Eldeki seçeneklerimiz artık çok güçlendi. Güzel bir kadro rekabetine girecek. Hocamızla beraber yaptığımız çalışmalarda en öndeki adaylarımızdan biriydi. Hem kendisi teklifimize sıcak baktı, Fenerbahçe'ye gelmek istedi hem de Göztepe Kulübüyle güzel ilişkilerimiz zaten var. Allah kaleci şansı versin."

İrfan Can, sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'den satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralanan İrfan Can Eğribayat, sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrollerde ilk olarak kan tetkikleri yapılan kalecinin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ifade edildi.

Futbolcunun sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye imza attı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye imza attı - Son Dakika
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