Tribünlerden İrfan Can Eğribayat'a sevgi gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Tribünlerden İrfan Can Eğribayat'a sevgi gösterisi

04.08.2022 20:36
Tribünlerden İrfan Can Eğribayat'a sevgi gösterisi

Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci İrfan Can Eğribayat'a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci İrfan Can Eğribayat'a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin Göztepe'den kiraladığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'a taraftarların ilgisi büyüktü. Fenerbahçeli tribünler Eğribayat'ı tezahüratlarıyla yanına çağırırken, İrfan Can ise taraftarlara alkışlarla karşılık verdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik Fenerbahçe'de tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, UEFA listesinden çıkarılırken yerine İrfan Can Eğribayat yazıldı. Fenerbahçe'de tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, UEFA listesinden çıkarılırken yerine İrfan Can Eğribayat yazıldı. Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladı
Kaynak: İHA

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tribünlerden İrfan Can Eğribayat'a sevgi gösterisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:43 MHP lideri Bahçeli'den KPSS skandalıyla ilgili ilk açıklama: 20 soruya kimlerin doğru cevap verdiği tespit edilmeli
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 20:36:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tribünlerden İrfan Can Eğribayat'a sevgi gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement