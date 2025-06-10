Fenerbahçe'nin devre arasında Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp sağ bek Ognjen Mimovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic, Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini dile getirdi. Zvezdan Terzic, Mimovic'e olan ilgilerinden bahsederek, "Mimovic'in takıma geri dönüşü için uğraşıyoruz. Mimovic, şampiyonluk için ihtiyacımız olan artı bir değer. Fenerbahçe'de ve Zenit'te şans bulamaması beni şaşırttı. O, gerçek ve modern bir hücumcu sağ bek." dedi.
Çıkan haberlere göre; Kızılyıldızın Mimovic transferiyle ilgili stratejisi de belli oldu. Sırp ekibi, Mimovic'i satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu konu hakkında da konuşan Terzic, "Mimovic'e ihtiyacımız var ve bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Fenerbahçe ile anlaşamazsak sağ bek için başka çözümlerimiz var. Kesinlikle bir sağ bek alacağız.'' sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sağ beki Mimovic, Rusya'nın Zenit takımına kiralık olarak gönderilmişti. Zenit formasıyla sezonun ikinci yarısında 6 maça çıkan genç sağ bek, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıklamıştı. Mimovic'in Fenerbahçe ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic 1 dakika bile oynamadan takımdan ayrılabilir - Son Dakika
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