Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic 1 dakika bile oynamadan takımdan ayrılabilir - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic 1 dakika bile oynamadan takımdan ayrılabilir

Fenerbahçe\'nin yeni transferi Mimovic 1 dakika bile oynamadan takımdan ayrılabilir
10.06.2025 19:15
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Kızılyıldız, devre arasında Fenerbahçe'ye sattığı Ognjen Mimovic'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması teklif edecek. Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp sağ bek Ognjen Mimovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KIZILYILDIZ GERİ İSTİYOR

Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic, Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini dile getirdi. Zvezdan Terzic, Mimovic'e olan ilgilerinden bahsederek, "Mimovic'in takıma geri dönüşü için uğraşıyoruz. Mimovic, şampiyonluk için ihtiyacımız olan artı bir değer. Fenerbahçe'de ve Zenit'te şans bulamaması beni şaşırttı. O, gerçek ve modern bir hücumcu sağ bek." dedi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Çıkan haberlere göre; Kızılyıldızın Mimovic transferiyle ilgili stratejisi de belli oldu. Sırp ekibi, Mimovic'i satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu konu hakkında da konuşan Terzic, "Mimovic'e ihtiyacımız var ve bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Fenerbahçe ile anlaşamazsak sağ bek için başka çözümlerimiz var. Kesinlikle bir sağ bek alacağız.'' sözlerini sarf etti.

ZENIT'E GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sağ beki Mimovic, Rusya'nın Zenit takımına kiralık olarak gönderilmişti. Zenit formasıyla sezonun ikinci yarısında 6 maça çıkan genç sağ bek, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıklamıştı. Mimovic'in Fenerbahçe ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic 1 dakika bile oynamadan takımdan ayrılabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oooo:
    Fener kuş gribine yakalandı Nereye kadar giderse artık 0 0 Yanıtla
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