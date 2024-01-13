Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı-lacivertli kulübün kendisini istemesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Rade Krunic, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün transferde ısrarcı olduğuna dikkati çeken Krunic, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım."