Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder kanlar içinde kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder kanlar içinde kaldı

Son Güncelleme: 14.08.2023 16:15

Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferleri olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk antrenmanda ufak bir sakatlık yaşadı. Ünder, fotoğrafını paylaşarak 'İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe' dedi.

Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferleri olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk antrenmanda ufak bir sakatlık yaşadı. Kafası açılan milli futbolcu, "İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe" ifadeleriyle fotoğrafını paylaştı.

FENERBAHÇE'NİN EN PAHALI TRANSFERİ

Cengiz Ünder, 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği mücadeleyi tribünden takip etti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder, kanlar içinde kaldı! Son halini paylaşıp, 'Hoş bulduk' dedi
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Herkesi geride bıraktı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu Herkesi geride bıraktı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder kanlar içinde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder kanlar içinde kaldı - Son Dakika
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