Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferleri olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk antrenmanda ufak bir sakatlık yaşadı. Kafası açılan milli futbolcu, "İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe" ifadeleriyle fotoğrafını paylaştı.
Cengiz Ünder, 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği mücadeleyi tribünden takip etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder kanlar içinde kaldı - Son Dakika