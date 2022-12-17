İrfan Can'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus'a övgü dolu sözler: Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan

Fenerbahçe 'de İrfan Can Kahveci bugünkü idmanın ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Jesus hakkında konuşan Kahveci, "Daha önce Fenerbahçe kadar kalabalık taraftarları olan bir kulüpte oynamadığım için burası beni çok olgunlaştırdı. Hocamızın da gelmesiyle performansım arttı. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır, ülkemizin düşünce yapısını çok değiştireceğini düşünüyorum. Hocamıza kalıp kalacağını sormadık tabii (Gülerek). Benim temennim kalması yönünde, inşallah onu uzun yıllar burada görürüz. Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan." ifadelerini kullandı.
Takımın gidişatı ve kendisi hakkında da sorulan soruları yanıtlayan Kahveci, "Hep şut çalışıyorum. Doğuştan gelen bir yeteneğim var. O da yansıyor. Taraftarlarımız bize çok büyük destek gösteriyor. Onları umarım yanıltmayız. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu beraber kutlarız" dedi.
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