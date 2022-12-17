İrfan Can'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus'a övgü dolu sözler: Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan - Son Dakika
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İrfan Can'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus'a övgü dolu sözler: Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan

17.12.2022 15:39

Fenerbahçe'nin bugün antrenmanının ardından basın mensuplarının karşısına geçen yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus'tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Jesus'un Fenerbahçe'de uzun yıllar kalmasını temenni ettiklerini belirten Kahveci, "Benim temennim kalması yönünde, inşallah onu uzun yıllar burada görürüz. Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'de İrfan Can Kahveci bugünkü idmanın ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"JESUS ÜLKEMİZİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Jesus hakkında konuşan Kahveci, "Daha önce Fenerbahçe kadar kalabalık taraftarları olan bir kulüpte oynamadığım için burası beni çok olgunlaştırdı. Hocamızın da gelmesiyle performansım arttı. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır, ülkemizin düşünce yapısını çok değiştireceğini düşünüyorum. Hocamıza kalıp kalacağını sormadık tabii (Gülerek). Benim temennim kalması yönünde, inşallah onu uzun yıllar burada görürüz. Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU BERABER KUTLARIZ"

Takımın gidişatı ve kendisi hakkında da sorulan soruları yanıtlayan Kahveci, "Hep şut çalışıyorum. Doğuştan gelen bir yeteneğim var. O da yansıyor. Taraftarlarımız bize çok büyük destek gösteriyor. Onları umarım yanıltmayız. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu beraber kutlarız" dedi.

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İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus'a övgü dolu sözler: Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus'a övgü dolu sözler: Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan - Son Dakika
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