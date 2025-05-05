Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan oyun oynayarak ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan oyun oynayarak ayrıldı

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve zirvedeki Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Maç sonrası Ganalı stoper Alexander Djiku, özel aracında FIFA oynayarak stadyumdan ayrıldı.

05.05.2025 09:41
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirvedeki Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

STADYUMDAN OYUN OYNAYARAK AYRILDI

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Maç sonrası özel aracıyla stadyumdan ayrılan Ganalı stoper Alexander Djiku, aracında FIFA oynarken kameralara yansıdı. Takımının aldığı kritik mağlubiyete rağmen oldukça rahat bir görüntü sergileyen Djiku'nun bu tavrı, taraftarlar arasında farklı tepkilere yol açtı.

Bazı taraftarlar, derbi mağlubiyetinin hemen ardından böylesine bir rahatlık sergilenmesini eleştirdi. Djiku'nun bu görüntüsü, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı haftada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Fenerbahçe\'nin yıldızı Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan oyun oynayarak ayrıldı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan oyun oynayarak ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 232379:
    Adam yattığı yerden senelik 250.000.000 milyon tl alıyor Bende olsa oynarım ŞİKEBAHÇE çokta Şeyimdeydi 13 11 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yabancı oyuncular aidiyet duygusu taşımıyor, o yüzden onlae için normal ve doğrusuda bu aslında. Maç bitti diğer maçı düşünecek, ama taraftar 1 hafta önceki maçla yatıp kalkıyor. Şimdi niye profesyonel futbolcu dediklerini anladınız mı. 8 0 Yanıtla
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