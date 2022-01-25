Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi koronavirüse yakalandı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri için Uruguay Milli Takımı'na katılan Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yıldız futbolcu ülkesinin Paraguay ve Venezuela'yla oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.
Fenerbahçe, 4 gün önce 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Uruguaylı Diego Rossi'nin de testinin pozitif çıkmasının ardından sarı-lacivertlilerde koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.
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