Bologna'dan Fenerbahçe çıkarması! Emre Mor için harekete geçtiler

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçında oyuna girdikten sonra enfes bir gole imza atan Emre Mor, Avrupa ekiplerinin radarında. Milli futbolcuya, İtalya Serie A ekibi Bologna talip oldu.

İLK HEDEF KİRALIK

Akşam.com.tr'de yer alan habere göre, ilk seçenek olarak Emre Mor'u kiralamayı düşünen Bologna, futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor.

EMRE MOR'UN KARNESİ

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.