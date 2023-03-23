Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçında oyuna girdikten sonra enfes bir gole imza atan Emre Mor, Avrupa ekiplerinin radarında. Milli futbolcuya, İtalya Serie A ekibi Bologna talip oldu.
Akşam.com.tr'de yer alan habere göre, ilk seçenek olarak Emre Mor'u kiralamayı düşünen Bologna, futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor.
Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Bologna'dan Fenerbahçe çıkarması! Emre Mor için harekete geçtiler - Son Dakika