Bologna'dan Fenerbahçe çıkarması! Emre Mor için harekete geçtiler - Son Dakika
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Bologna'dan Fenerbahçe çıkarması! Emre Mor için harekete geçtiler

23.03.2023 14:33

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken Bologna, Fenerbahçe'nin bir başka yıldızına talip olmaya hazırlanıyor. Emre Mor için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak olan İtalyan ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu eklemeyi hedefliyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçında oyuna girdikten sonra enfes bir gole imza atan Emre Mor, Avrupa ekiplerinin radarında. Milli futbolcuya, İtalya Serie A ekibi Bologna talip oldu.

İLK HEDEF KİRALIK

Akşam.com.tr'de yer alan habere göre, ilk seçenek olarak Emre Mor'u kiralamayı düşünen Bologna, futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor.

EMRE MOR'UN KARNESİ

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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