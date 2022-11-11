Fenerbahçe'nin yıldızı Jesus'un sihirli dokunuşu ile küllerinden doğdu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldızı Jesus'un sihirli dokunuşu ile küllerinden doğdu

11.11.2022 10:41

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Enner Valencia, hücum hattında Fenerbahçe'nin en önemli silahı oldu. Yıldız oyuncu gösterdiği performans ile Avrupa'nın en iyi golcülerini de geride bıraktı.

Süper Lig ve Avrupa'da şu ana kadar fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri hiç kuşkusuz Enner Valencia oldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetiminde adeta ikinci baharını yaşayan Ekvadorlu yıldız Süper Lig'de 12 gole imza atmayı başardı. 33 yaşındaki Valencia bu başarısıyla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da zirveye çıkmayı başardı.

MESSİ'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI

Yıldız golcü, Avrupa'nın 10 büyük ligindeki 30 yaş üstü futbolcular dikkate alındığında en golcü 2. isim oldu. Zirvede yer alan isim ise; Barcelona forması giyen dünya futbolunun süper starı Robert Lewandowski. 34 yaşındaki Polonyalı yıldız La Liga'da 13 kez ağları sarstı. İkinci sırada 12 golle Fenerbahçeli Enner Valencia bulunurken, Ekvadorlu forveti, vatandaşı Christian Noboa takip etti. Rusya'da Krasnodar formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu 10 gol atmayı başardı. Enner Valencia imza attığı müthiş istatistikle PSG'de bu sezon 7 gole imza atan Lionel Messi'yi bile solladı. Ayrıca Alexander Lacazette, Marco Arnautovic ve Iago Aspas gibi önemli gibi isimler de Valencia'nın gerisinde kaldı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin ocak ayında tecrübeli forvet ve menajeriyle masaya oturması bekleniyor. Deneyimli golcünün takımda kalıp kalmaması merak konusu.

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