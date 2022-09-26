Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı - Son Dakika
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Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı

26.09.2022 19:41

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Bathsuayi'nin ilginç kıyafeti ve ojeli tırnaklarıyla yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarlardan geçer not alamazken fotoğrafa binlerce yorum geldi.

Jorge Jesus'un bu sezon hücum hattında en güçlü silahlarından biri olan Michy Batshuayi, yeni tarzıyla büyük ilgi çekti.

TARAFTAR YENİ TARZINI BEĞENMEDİ

İlginç kıyafeti ve ojeli tırnaklarıyla çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Michy Batshuayi'ye takipçilerinden yorum yağdı. Sarı-lacivertli taraftarlardan geçer not alamayan Belçikalı golcüye tarzını değiştirmesi konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Ojeli tırnaklarıyla poz veren Batshuayi'ye Fenerbahçe taraftarından yorum yağıyor

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Ojeli tırnaklarıyla poz veren Batshuayi'ye Fenerbahçe taraftarından yorum yağıyor
Ojeli tırnaklarıyla poz veren Batshuayi'ye Fenerbahçe taraftarından yorum yağıyor
Ojeli tırnaklarıyla poz veren Batshuayi'ye Fenerbahçe taraftarından yorum yağıyor
Ojeli tırnaklarıyla poz veren Batshuayi'ye Fenerbahçe taraftarından yorum yağıyor

DELE ALLI DE OJE SÜRMÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'ye benzer bir tarzı geçtiğimiz günlerde Dele Alli de uygulamıştı. Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı da tırnaklarına oje sürüp poz vermişti.

Ojeli tırnaklarıyla poz veren Batshuayi'ye Fenerbahçe taraftarından yorum yağıyor
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Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı - Son Dakika


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