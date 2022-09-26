Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı

Jorge Jesus'un bu sezon hücum hattında en güçlü silahlarından biri olan Michy Batshuayi, yeni tarzıyla büyük ilgi çekti.

TARAFTAR YENİ TARZINI BEĞENMEDİ

İlginç kıyafeti ve ojeli tırnaklarıyla çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Michy Batshuayi'ye takipçilerinden yorum yağdı. Sarı-lacivertli taraftarlardan geçer not alamayan Belçikalı golcüye tarzını değiştirmesi konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

DELE ALLI DE OJE SÜRMÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'ye benzer bir tarzı geçtiğimiz günlerde Dele Alli de uygulamıştı. Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı da tırnaklarına oje sürüp poz vermişti.