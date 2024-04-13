Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde ameliyat oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde ameliyat oldu

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin başarılı bir menisküs operasyonu geçirdiğini duyurdu. Oyuncunun rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlandığı belirtildi.

13.04.2024 15:23  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat olduğunu duyurdu.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde ameliyat oldu
Fenerbahçe\'nin yıldızı Oosterwolde ameliyat oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde ameliyat oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Gursel kalen: Trabzonspor’un ahı tuttu daha iflah olmaz 74 119 Yanıtla Ercan Karatas: Herşeyi kendinize Bağlıyorsunuz 41 28 AZİZ BAL: La kendinizi ne kadar da ciddiye alıyorsunuz! Gökten kemik yağardı??Anladın sen onu. 27 23 Tardun Öztürk: Asıl sahaya girip dayak yiyen kekolar iflah olmayacak 3 3
  • Seyyidali Can: Allahın adaleti 71 103 Yanıtla ÖZTAŞ SERVİS: O Adalet senide bulur bir gün!!! 98 42
  • yılmaz gokkus: tam bir görev adamı.Gercek bir Fenerbahçe li 97 43 Yanıtla
  • Murat Avci: çok geçmiş olsun.. 94 37 Yanıtla
  • Murat Avci: kimin kime tutacağı belli olmaz siz Çin Conan vagon olmaya devam edin 53 40 Yanıtla zafer koc: Bunu anlayamadım kafana saksı düştü galiba geçmiş olsun. 5 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'
    00:41 Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'

    Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.

  • Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'
    23:26 Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.

  • Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız
    23:16 Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız

    Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.


08:22 İran, İsrail’e “Gerçek Vaat“ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:44:54. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde ameliyat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement