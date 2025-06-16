Yeni sezonun çalışmalarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, tatillerini yapıyor. Hollanda'da yetiştiği için iki iyi arkadaş olan Oğuz Aydın ve Jayden Oosterwolde birlikte zaman geçiriyor. İki isim bu kez bir düğünde görüntülendi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın halayda katıldıkları görüldü. Jayden'in halaya eşlik ederken yabancılık çekmemesi dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızları düğünde halay çekti - Son Dakika
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