Fenerbahçe\'nin yıldızları düğünde halay çekti

Yeni sezonun çalışmalarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, tatillerini yapıyor. Hollanda'da yetiştiği için iki iyi arkadaş olan Oğuz Aydın ve Jayden Oosterwolde birlikte zaman geçiriyor. İki isim bu kez bir düğünde görüntülendi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın halayda katıldıkları görüldü. Jayden'in halaya eşlik ederken yabancılık çekmemesi dikkat çekti.