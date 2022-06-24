Fenerbahçe'nin yurtdışı kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yurtdışı kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu

24.06.2022 17:08
Fenerbahçe'nin yurtdışı kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu

Fenerbahçe futbol A takımının Avusturya'da, bir hafta sürmesi planlanan kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu.

Fenerbahçe futbol A takımının Avusturya'da, bir hafta sürmesi planlanan kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren futbol A takımının, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da, Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg bölgesinde kampa gireceği bildirildi.

Takımın kamp sürecinde, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile maç yapacağı belirtilen açıklamada, TSİ 18.30'da başlayacak her iki karşılaşmanın da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda gerçekleşeceği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yurtdışı kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yurtdışı kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu - Son Dakika
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