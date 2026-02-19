Fenerbahçe Nottingham\'a 3-0 Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'e 3-0 mağlup oldu ve İngiliz ekiplerine 13. kez kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Nottingham Forest'e 3-0 yenildi. Konuk ekip 21. dakikada Murillo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, 43'te Igor Jesus, 50'de de Morgan Gibbs-White fileleri havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, kırmızı-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bugün oynadığı müsabakayla birlikte İngiltere temsilcilerine karşı 22. kez rakip oldu. Bu süreçte 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 4 kez de beraberlik aldı. Kanarya, bugünkü yenilgiyle birlikte İngiliz ekiplerine karşı 13. mağlubiyetini aldı. - İSTANBUL