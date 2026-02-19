Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 Yenildi

19.02.2026 22:59
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İngiltere ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İngiltere ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çaldı. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane de Almeida ve Jonas Erni üstlendi.

Fenerbahçe karşılaşmaya; "Ederson - Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Cherif ilk 11'i ile başladı. Nottingham Forest ise; "Ortega - Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson ve Jesus" 11'i ile sahada yer aldı. Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümünde konuk Nottingham Forest, topa daha çok sahip olurken Fenerbahçe kalesinde etkili pozisyonlar da buldu. İngiliz ekibi, 21'inci dakikada öne geçti. Anderson'un pasıyla topla buluşan Murillo, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Golün ardından da etkili oyununu sürdüren İngilizler, 43'üncü dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan kazanılan kornerde Anderson ortasını yaptı. Ön direkte Gibbs-White'ın arkaya aşırttığı topu Jesus yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Nottingham Forest'ın 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıya hamleler yaparak başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür'ü oyundan alan Tedesco, Nene ve Levent Mercan'ı sahaya sürdü. İkinci yarının başında konuk ekip bir gol daha buldu. Hutchinson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Jesus, penaltı noktası yakınındaki Gibbs-White'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda Ederson'un bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti: 0-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

BAKAN BAK VE TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU, SARI-LACİVERTLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'i konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Bakan Bak'a, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da eşlik etti.

MILAN SKRINIAR DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'i konuk ettiği karşılaşmanın 22'nci dakikasında orta alanda kendini yere bırakan tecrübeli savunmacı, oyuna devam edemedi. Skriniar, 26'ncı dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Kaynak: DHA

Nottingham Forest, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

