Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Zenit'e Kiraladı

Spor

FENERBAHÇE, ara transfer döneminde kadroya katılan Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Rus ekibi Zenit'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz."