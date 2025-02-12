FENERBAHÇE, ara transfer döneminde kadroya katılan Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Rus ekibi Zenit'e kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Zenit'e Kiraladı - Son Dakika
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