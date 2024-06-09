Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi sona erdi - Son Dakika
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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi sona erdi

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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi Ülker Stadyumu'nda 47 sandıkta gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi ve üyelerin oy kullanmasına izin verildi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım da oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca Volkan Demirel, Aykut Kocaman ve Sadettin Saran da oy kullandı.

09.06.2024 17:24
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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi.

Ülker Stadyumu'nda 47 sandıkta saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi. Saat 17.00 itibariyle oy vermek için sıraya giren üyelerin de oy kullanmasına izin verildi. Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, saat 16.10 dolaylarında 27 numaralı sandıkta eşi Nevbahar Koç ile birlikte oyunu kullandı. Başkan Adayı Aziz Yıldırım ise 16.20 dolaylarında 45 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Öte yandan Volkan Demirel ve Aykut Kocaman gibi Fenerbahçe formasıyla önemli başarılar elde eden isimlerin yanı sıra Sadettin Saran da başkanlık seçimi için oy kullandı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda başkanlık seçimi sona erdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi sona erdi - Son Dakika

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