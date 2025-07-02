Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul İçin İmza Topladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul İçin İmza Topladı

02.07.2025 12:42
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Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul için 9 bin 700 imza teslim etti. Seçim süreci başlıyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurula gidilmesi amacıyla toplanan imzalar, kulüp yüksek divan kuruluna teslim edildi.

Kulüp binası önünde konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, 9 bin 700 imzanın teslim edildiğini belirtti.

Emrah Tünay, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 ay önce Fenerbahçe'deki kötü gidişata ve kulübümüzün kötü yönetilişine tepki olarak taraftarımızdan ve kongre üyelerimizden en demokratik hak olan seçimli olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başladık. 9 bin 700 imza teslim edildi. Bundan sonraki süreçte beklentimiz seçimli olağanüstü genel kurul kararının alınmasıdır. Bize destek olan taraftarımıza teşekkür ederiz. Camiamıza hayırlı olsun. Tüzüğü esas alıyoruz. Tüzüğe uygun imzayı teslim ettik."

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz da 9 bin 700 imzayı kulübe teslim ettiklerini dile getirdi.

Tüzük gereği seçim için 9 bin 400 imza gerektiğini vurgulayan Yılmaz, daha önceden de bireysel olarak kulübe 250 imzanın verildiğini ve toplamda 9 bin 950 imzaya ulaşıldığını ifade etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 20. maddesinin (c) bendi uyarınca, aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin, 'Bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma' zorunluluğu malumunuzdur. Bu çerçevede, üyelerimizce büyük bir hassasiyetle ve özveriyle yürütülen imza toplama süreci neticesinde, tüzükte açıkça tanımlanan yeter sayıya ulaşılmış olup, ekte sunulan imzalar bu üst yazı ile birlikte yüksek divan kurulumuz aracılığı ile kulübümüze takdim edilmektedir."

Kulüp yönetiminin, tüzüğün hükmünü yok saymakta olduğunu aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki kulüp yönetimimiz, tüzüğümüzün bu açık hükmünü yok saymakta; hukuki geçerliliği ve bağlayıcılığı tartışmalı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığından alındığı belirtilen bir mütalaaya dayanarak, toplam üye sayısının yüzde 20'sini esas alacaklarını ifade etmektedir. Bu yaklaşım, kulübümüzün kurumsal hafızasına ve geçmiş uygulamalarına tamamen aykırıdır. Ayrıca tüzüğümüz uygulanmadığı takdirde birçok olumsuz sonuca gebedir."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mayıs ayında yaptığı açıklamada, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gideceklerini açıklamıştı.

Yönetimin aldığı seçim tarihini çok geç bulan muhalif üyeler ise seçimin daha erken bir tarihte yapılması için harekete geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul İçin İmza Topladı - Son Dakika

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