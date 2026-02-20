Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu - Son Dakika
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
20.02.2026 21:31
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mart Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda yapılacağını duyurdu. Toplantıda esas sözleşme değişiklikleri, kayıtlı sermaye tavanı artışı ve yönetim kurulu üyelik seçimlerinin onaya sunulması görüşülecek.

Fenerbahçe Kulübü tarafından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin bir bildirim yayınladı.

TARİH VE GÜNDEM AÇIKLANDI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, toplantının 23 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi. Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirime göre gündem maddeleri şu şekilde:

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yasal izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7.maddesi, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15. maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Ve Uygulanacak Hükümler" başlıklı 36. maddesi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması.

