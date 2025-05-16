Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç\'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Yapılacak seçimde Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun adaylığını koymasına kesin gözüyle bakılırken, mevcut başkan Ali Koç'un da kesin olmamakla beraber adaylığı bekleniyor.

16.05.2025 15:23
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Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler yükselirken kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Sarı-lacivertli yönetim olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi.

KONGRE KARARI ALINDI

Sports Digitale'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün toplantıda bir araya geldi. Yeterli sayıya ulaşılması halinde seçime gidecek olan Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim, bu durumun önüne geçmek ve camianın seçim talebini yerine getirmek için olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor.

ALİ KOÇ'UN RAKİPLERİ

Yapılacak seçimde Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun adaylığını koymasına kesin gözüyle bakılırken, mevcut başkan Ali Koç'un da kesin olmamakla beraber adaylığı bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Bu sezonda şampiyonluğun kaybedilmesiyle beraber eleştiri okları Ali Koç yönetimine doğruldu. Üyelerin bir kısmı Ali Koç'un istifasını istedi. Ancak Ali Koç çıktığı canlı yayında görevinin başında kalacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından üyeler imza kampanyası başlatırken Hakan Bilal Kutlualp ve eski yönetici Mahmut Uslu da adaylıklarını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kongre kararıyla ilgili resmi açıklamanın kulüp tarafından kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Hakan Bilal Kutlualp, Kostas Kasapoğlu, Mahmut Uslu, Fenerbahçe, Ali Koç, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraylılar olarak Ali Koç'u yedirmeyiz. Birlikte nice şampiyonluklara. 63 9 Yanıtla
  • Ali Arat:
    ali koç yine aday olacak yine kazanacak. gitme sana muhtaçlar… 47 11 Yanıtla
  • Erdem Balin:
    . hemen yapılmalı ve yeni sezon hazırlıkları yeni yönetimle yapılmalı 28 17 Yanıtla
  • 250500:
    neden Eylül haziran değil 23 2 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Eylül geç Haziran sonu engec yapılması lazım salaklasmayin FB yöneticiler 15 5 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Ali bey gülü gülü 8 5 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu yeni sezon başlayınca mı yapılır ya ! 11 2 Yanıtla
  • 190524YG.aras:
    ali koç başkan gs şampiyon 8 0 Yanıtla
  • mehmet şahin:
    ali koç yine kazanır 6 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    3 üde aynı anda başkan olsun ancak baş ederler GALATASARAY la.... 6 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Ne Eylül ü kardeşim hemen seçim 0 2 Yanıtla
  • 199715:
    İyidi böyle...aslında. ASLAN 1 0 Yanıtla
  • gokhanbrg19:
    bu yönetimin yapacağı transferlerle bide sonunda başkan mı seçilecek bu adamlar bu kafayla iyi zengin olmuş la 1 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bu nasıl iş arkadaş Ali Koç basmış parayı Koçsporu satın almış bu seçim ne ayak 1 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ali koç yine aday olacak bir kaç yıldız isim transfer edip hem taraftarın hem üyelerin gazını alacak bir sezon daha feda edilip gidecek hepsi bu. 0 0 Yanıtla
  • 190524YG.aras:
    gitme sana muhtaçlar 0 0 Yanıtla
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