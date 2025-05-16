Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç\'un karşısına çıkacak adaylar

Yapılacak seçimde Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu 'nun adaylığını koymasına kesin gözüyle bakılırken, mevcut başkan Ali Koç'un da kesin olmamakla beraber adaylığı bekleniyor.

Sports Digitale'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün toplantıda bir araya geldi. Yeterli sayıya ulaşılması halinde seçime gidecek olan Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim, bu durumun önüne geçmek ve camianın seçim talebini yerine getirmek için olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe 'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler yükselirken kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Sarı-lacivertli yönetim olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi.

NE OLMUŞTU?

Bu sezonda şampiyonluğun kaybedilmesiyle beraber eleştiri okları Ali Koç yönetimine doğruldu. Üyelerin bir kısmı Ali Koç'un istifasını istedi. Ancak Ali Koç çıktığı canlı yayında görevinin başında kalacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından üyeler imza kampanyası başlatırken Hakan Bilal Kutlualp ve eski yönetici Mahmut Uslu da adaylıklarını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kongre kararıyla ilgili resmi açıklamanın kulüp tarafından kısa süre içinde yapılması bekleniyor.