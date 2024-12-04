Fenerbahçe Olympiakos ile Karşılaşıyor

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Melina Merkouri Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Dört takımın mücadele ettiği grupta çıktığı 2 maçın birini kazanan, diğerinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftaya 3. sırada girdi.
Oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Olympiakos ise 2. basamakta yer aldı.
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