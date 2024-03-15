Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti - Son Dakika
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde Olympiakos ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. İki takım daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmış ve Olympiakos galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda oynayacak ve turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

15.03.2024 17:18  Güncelleme: 17:21
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Yunan ekibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Fenerbahçe kurada Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. sarı-lacivertliler ilk maçı 11 Nisan'da deplasmanda, ikinci maçı ise 18 Nisan'da evinde oynayacak. Kanarya, bu turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Olympiakos ilk olarak 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kozlarını paylaştı, Yunan ekibi iki maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. olarak tamamladı

Olympiakos, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde West Ham United, Freiburg ve Baska Topola ile birlikte yer aldığı A Grubu'nu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, son 16 play-off turunda Ferencvaros'u elerken, son 16 turunda da Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybeden Yunan ekibi, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk turunda

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 57 puanla 3. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, 26 hafta sonunda 58 gol atarken, kalesinde de 24 gol gördü. İlk 6 takımın Şampiyonluk Turu oynadığı ligde Olympiakos, ilk haftada Panathinaikos'a 3-1 kaybetti ve lider AEK Atina'nın 5 puan gerisine düştü.

47 şampiyonluğu var

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde bugüne kadar 47 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda elde eden kırmızı-beyazlılar, liginde en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak yer alıyor. Yunan Ligi'nde Panathinaikos'un 20 ve AEK Atina'nın da 13 şampiyonluğu bulunuyor.

Takımın en golcüsü Ayoub El Kaabi

Yunan ekibinin en golcü futbolcusu olan Ayoub El Kaabi, kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Hatayspor forması da giyen El Kaabi, bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Faslı futbolcu, Yunanistan Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15 gol kaydederken, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5'er gollük katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa kupalarındaki son 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Takımda Daniel Podence 12, Kostas Fortunis de 10 gole imza attı. Kadrosunda tecrübeli forvet Stevan Jovetic'i de bulunduran Yunan ekibinde, bir dönem Giresunspor forması giyen Chiquinho da yer alıyor.

Şampiyon hoca Mendilibar

Olympiakos'un başında geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Jose Luis Mendilibar yer alıyor. Deneyimli teknik direktör, 11 Şubat 2024'te Yunan takımında göreve başladı. İspanyol teknik adam, Olympiakos'ta bir dönem Süper Lig'de de çalışan Carlos Carvalhal'ın ardından göreve getirildi.

Maçlarını Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynuyor

Olympiakos karşılaşmalarını Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynuyor. Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan ve 1896 yılında açılan stadyumun 32 bin 115 kişilik kapasitesi bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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