Fenerbahçe, Olympiakos maçı için Atina\'ya geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak Fenerbahçe, başkent Atina'ya geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Karaiskakis Stadyumu'na hareket etti.
Fenerbahçe'yi Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Çağlar Söyüncü TSİ 18.30'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
Takım TSİ 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Karaiskakis Stadyumu'nda antrenman yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
Olympiakos-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 19.45'te oynanacak.
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular topla oyun, taktik çalışma ve çift kale maç yaptı. Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1. lig takımlarından Erzurumspor'un, Kazım Karabekir Stadı'ndaki çatlaklar nedeniyle stadın yıkılarak yeniden yapılacağı ve bu sebeple Erzurumspor maçlarının Erzincan'da oynanacağı belirtildi. Erzurumspor FK'nın iç saha maçlarını oynadığı stat yıkılarak yenisi yapılacak ve bu durum nedeniyle Erzurumspor en az iki sezon boyunca maçlarını Erzincan'da oynayacak.
Yeni bir yapay zeka modeli, önümüzdeki 100 yıl içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımlar hakkında bir tahminde bulundu. Ancak bazı tahminlerinde tutarsız olmasıyla sosyal medyada tepki topladı. İlginç şekilde kazanacak takımlar listesinde iki Türk takımı da bulunuyor. Yapay zeka ayrıca İspanyol devi Real Madrid'in de yeniden hızla büyüyeceğini öngörüyor. Buna göre önümüzdeki yüzyılda 10 şampiyonluk kazanarak zirveyi ele geçirecek. Ancak aynı zamanda beklenmedik takımların da kupayı kaldıracağını tahmin ediyor. Futbolseverler, yapay zekanın tahminlerine şüpheyle yaklaşsa da Türk takımlarının gelecekteki başarıları merakla bekleniyor.
Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışmaları, Atletizm Federasyonu, WMRA ve WA yarışma kurallarına uygun olarak 27 Nisan'da Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenecek. Yarışmalar U-20 kadınlar, U-20 erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde yapılacak. Yarışmada ilk üçe girenlere çeşitli ödüller verilecektir.
Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı. Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, 'Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun' dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.
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