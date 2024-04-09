Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynanacağı maç için yarın Yunanistan'a gidecek.
Ali Koç, futbolcular ve teknik heyetle bayramlaştı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman öncesi takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Ali Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramını da kutladı. - İSTANBUL
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışması, orta şut çalışması ve taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Toroslar Belediyesi'nin milli sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da düzenlenecek Bocce Volo Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yakın, Türkiye Şampiyonası'nda aldığı madalyalarla Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Trendyol 1. Lig'de üçüncü sırada yer alan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 50 puanla ligin üst sıralarında yer alan takım, Erzurumspor maçıyla bir adım daha yaklaşıyor.
Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan 'Söz Ver Projesi', Bayram öncesi otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında yolculara çeşitli hediyeler verilerek farkındalık oluşturulacak.
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