Fenerbahçe Opet, Allianz MTV ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, Allianz MTV ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak

Fenerbahçe Opet, Allianz MTV ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile karşılaşacak. Müsabaka Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe Opet, müsabakayı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanması durumunda yarı finale yükselecek.

27.02.2024 10:11
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı, Sloven hakem Blaz Markelj ile Macar Tibor Halasz yönetecek.

İki takım arasında Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da yapılan ilk maçı ev sahibi ekip, 3-2 kazanmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak.

Mücadele 3-2 Fenerbahçe Opet'in galibiyetiyle bitmesi halinde ise turu geçecek takım, oynanacak altın setle belli olacak.

Kaynak: AA

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