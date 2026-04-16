Fenerbahçe Opet Avrupa Ligi'nde Şampiyonluk Peşinde

16.04.2026 11:30
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde Spar Girona ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde üçüncü kez şampiyon olmak için mücadele edecek.

Avrupa'da kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde en önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe Opet, bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlarken Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 14 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, organizasyonun birinci turunda C Grubu'nda oynadığı 6 müsabakayı da kazanırken ikinci tur F Grubu'nda ise 6 maçta 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, adını yarı final play-in turuna yazdırdı.

Bu turda ise İspanya'nın Spar Girona takımını iki maçta da yenen sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 6'sı üst üste olmak üzere 12 kez final etabında mücadele etme hakkı elde etti.

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Opet, yarı finalde yarın İspanya'nın Spar Girona ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe turnuvada iki şampiyonluk yaşadı

Sarı-lacivertli takım, 6 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki şampiyonluk elde etti.

Fenerbahçe Opet, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-lacivertliler, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

Geçen sezonun yanı sıra 2021 ve 2016'daki organizasyonları 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, 2015 ve 2012'de de 4. oldu.

Başantrenör Miguel Mendez, Avrupa'da 4. şampiyonluğun peşinde

Fenerbahçe Opet'te İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Tecrübeli başantrenör, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla kadın basketbolunun "bir numaralı" organizasyonunda üç kez üst üste (2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021) mutlu sona ulaştı.

Ayrıca Mendez'in 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 4 Rusya Ligi şampiyonluğunun yanı sıra sarı-lacivertliler ile yaşadığı 2 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve birer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Son üç yılın MVP'si Meesseman, bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor

Fenerbahçe Opet'in şampiyonluklarındaki önemli pay sahiplerinden Belçikalı pivot Emma Meesseman, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde "sezonun" en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Bu yıl da takımda yer alan Meesseman, 14 maçta ortalama 29.3 dakika süre aldı. Belçikalı forvet, bu müsabakalarda 14,5 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asistlik katkı sağladı.

Geçen sene ise yılın birinci en iyi 5'inde Meesseman ile birlikte ABD asıllı Fransız oyuncu Gabby Williams da yer almıştı.

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi Spar Girona

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'nın Spar Girona takımıyla kozlarını paylaşacak.

İlk turda A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Spar Girona, ikinci turda ise E Grubu'nu 2. basamakta bitirdi. Yarı final play-in'de Fenerbahçe Opet'e elenen İspanyol temsilcisi, çeyrek finalde İtalyan ekibi Umana Reyer'i 70-64'lük skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Spar Girona'da 17,3 sayı, 8 ribaunt ve 1,2 asistlik performansıyla Malili oyuncu Mariam Coulibaly, öne çıkan isimlerin başında geliyor.

Kaynak: AA

