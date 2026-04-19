Fenerbahçe Opet Avrupa Şampiyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Opet Avrupa Şampiyonu

19.04.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı 68-55 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

Salon: Prens Felipe

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Williams 15, Derin Erdoğan 5, Johannes 12, Kuier 10, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Williams 4, Meesseman 20, Allemand 13, Stewart 9, Olcay Çakır Turgut 4, Rupert 16

1. Periyot: 16-17

Devre: 32-37

3. Periyot: 45-51

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon oldu.

Sarı-lacivertliler, tarihindeki 3. Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Türk finalinde ilk çeyrek, tarafların boş hücumlarıyla başladı. 3. dakikaya Fenerbahçe Opet, Allemand'ın serbest atışlardan bulduğu basketlerle 4-3 önde girdi. İki taraf da üç sayılık basketlerde başarılı olamazken Galatasaray Çağdaş Faktoring, pota altında etkili savunmasıyla ön plana çıktı. Williams'ın basketinin ardından 12-8 geriye düşen sarı-lacivertliler, mola aldı. Moladan Meesseman ile etkili dönen Fenerbahçe Opet, ilk periyodu 17-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrek, Türk temsilcilerinin karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı. 8 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada skoru 27-25'e getirerek öne geçti. Boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe Opet, Rupert ile sayılar bulurken ilk yarı sarı-lacivertli takımın 37-32 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Allemand'ın üç sayılık basketleriyle üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Çeyreğin ortalarında taraflar, pota altından sayı bulurken sarı-lacivertliler, 25. dakikaya 47-41 önde girdi. Williams ve Smalls ile farkı kapatmaya çalışan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe Opet, son çeyreğe 51-45 önde gitti.

Dördüncü periyoda Fenerbahçe Opet'in rahat başlayıp farkı açmasıyla (58-49) sarı-kırmızılılar, molaya gitti. Allemand'ın 3 sayılık atışıyla 35. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı çift hanelere çıkarttı: 61-49. Rahat oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, maçı 68-55 kazandı ve Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 00:14:55. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.