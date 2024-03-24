Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe Opet'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti. Bakan Bak, Fenerbahçe Opet'in şampiyonluğunda emeği geçen sporcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve taraftarları da tebrik etti. Ayrıca, Eczacıbaşı Dynavit'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutladı.