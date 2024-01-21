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Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-1 yenerek galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru\'yu 3-1 mağlup etti
21.01.2024 - 17:51,
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Salon: Aksaray

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Kuzeyboru: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Begic, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık, Tuğba İvegin Şenoğlu, İrem Çor, Liray Akpınar)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, Meliha Diken, Aslı Kalaç, Drca, Stysiak ( Gizem Örge, Cansu Çetin)

Setler: 19-25, 31-33, 25-22, 15-25

Süre: 112 dakika (25, 38, 27, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu, 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika


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