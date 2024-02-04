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Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin\'i 3-0 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Opet, Aslı Kalaç'ın smaçları ve Fedorovtseva'nın etkili servisleriyle hızlı bir başlangıç yaptı. Meliha Diken ve Eda Erdem Dündar'ın savunmadaki başarılı oyunuyla skor üstünlüğünü elde etti. İkinci ve üçüncü setlerde de üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe Opet, maçı 3-0 kazandı.

04.02.2024 19:21
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Onur Coşkun, Erol Akbulut

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Drca, Stkysiak, Fedorovtseva ( Gizem Örge, Cansu Çetin, de Souza)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Fatma Beyaz, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-18, 25-20

Süre: 75 dakika (25, 25, 25)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, Aslı Kalaç'ın smaçları, Fedorovtseva'nın da etkili servisleriyle ilk sette skoru 6-2'ye getirdi. Galatasaray Daikin, Cuttino ve İlkin Aydın'la etkili olmaya çalışsa da sarı-lacivertli ekipte Meliha Diken ve Eda Erdem Dündar'ın savunmadaki başarılı oyunuyla skor 10-5 oldu.

Molanın ardından Eggleston ve Cuttino'nun servis serilerinde Galatasaray Daikin farkı 1 sayıya indi: 15-14.

Fenerbahçe Opet'te oyuna dahil olan de Souza'nın file önündeki etkili oyunu, farkın açılmasını sağlarken, sarı-lacivertliler ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sette Galatasaray Daikin'de İlkin Aydın ve Cuttino, Fenerbahçe Opet'te de Drca ve Aslı Kalaç file önündeki etkili oyunlarıyla öne çıkan isimler oldu. Karşılıklı sayılarla ilk bölüm 14-12 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle geçildi. Son bölüme 20-16 önde giren sarı-lacivertli takım, de Souza'nın oyuna dahil olmasıyla farkı daha da açtı ve seti 25-18 kazandı.

Fenerbahçe Opet üçüncü sete blok sayılarıyla başladı. Eda Erdem'in sert savunması, Drca ve Aslı'nın da smaçlarıyla setin başında farkı açan sarı-lacivertliler, skoru 10-3'e getirdi. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli takım, üçüncü seti de 25-20 kazandı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, ligde 17. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ligde 10. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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