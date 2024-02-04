Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Onur Coşkun, Erol Akbulut
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Drca, Stkysiak, Fedorovtseva ( Gizem Örge, Cansu Çetin, de Souza)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Fatma Beyaz, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Arzum Tezcan)
Setler: 25-20, 25-18, 25-20
Süre: 75 dakika (25, 25, 25)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, Aslı Kalaç'ın smaçları, Fedorovtseva'nın da etkili servisleriyle ilk sette skoru 6-2'ye getirdi. Galatasaray Daikin, Cuttino ve İlkin Aydın'la etkili olmaya çalışsa da sarı-lacivertli ekipte Meliha Diken ve Eda Erdem Dündar'ın savunmadaki başarılı oyunuyla skor 10-5 oldu.
Molanın ardından Eggleston ve Cuttino'nun servis serilerinde Galatasaray Daikin farkı 1 sayıya indi: 15-14.
Fenerbahçe Opet'te oyuna dahil olan de Souza'nın file önündeki etkili oyunu, farkın açılmasını sağlarken, sarı-lacivertliler ilk seti 25-20 kazandı.
İkinci sette Galatasaray Daikin'de İlkin Aydın ve Cuttino, Fenerbahçe Opet'te de Drca ve Aslı Kalaç file önündeki etkili oyunlarıyla öne çıkan isimler oldu. Karşılıklı sayılarla ilk bölüm 14-12 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle geçildi. Son bölüme 20-16 önde giren sarı-lacivertli takım, de Souza'nın oyuna dahil olmasıyla farkı daha da açtı ve seti 25-18 kazandı.
Fenerbahçe Opet üçüncü sete blok sayılarıyla başladı. Eda Erdem'in sert savunması, Drca ve Aslı'nın da smaçlarıyla setin başında farkı açan sarı-lacivertliler, skoru 10-3'e getirdi. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli takım, üçüncü seti de 25-20 kazandı.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, ligde 17. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ligde 10. yenilgisini aldı.
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