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Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin\'i 3-0 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Opet bu galibiyetle ligde 17. zaferini elde ederken, Galatasaray Daikin ise 10. yenilgisini aldı.

04.02.2024 20:45
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde 17. galibiyetini elde ederken, sarı kırmızılı ekip ise 10. yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Onur Coşkun, Erol Akbulut

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Drca, Stkysiak, Fedorovtseva ( Gizem Örge, Cansu Çetin, de Souza)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Fatma Beyaz, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-18, 25-20

Süre: 75 dakika (25, 25, 25) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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