Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Değişikliği

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Stefano Lavarini ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, sarı-lacivertli ekipte bir sezon görev yapan 45 yaşındaki başantrenörle yolların ayrıldığı belirtildi.
Lavarini yönetiminde 2023-2024 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etmişti.
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