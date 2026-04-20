Fenerbahçe Opet, Kadınlar Avrupa Ligi'ni Kazandı
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Avrupa Ligi'ni Kazandı

20.04.2026 01:14
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı 68-55 yenerek, sezonu dört kupa ile tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden Fenerbahçe Opet'te oyunculardan Olcay Çakır Turgut ile Sevgi Uzun, sezon içinde bütün kupaları kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Olcay ile Sevgi, Prens Felipe Salonu'ndaki mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Olcay, "Bütün takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kimsenin tek başına başarabileceği bir iş değil. Bütün olmak, aile olmak bence bu. Bu sene dört kupa kazandık. Türkiye Ligi'nde namağlup şampiyon olduk. Avrupa Ligi'nde de sadece 1 mağlubiyetimiz var, o da zorlu bir dönemdeydi. Sonuç olarak önemli olan burada kupaları almak ve eve götürmekti. Çok mutluyum. Buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Televizyon başında bizi destekleyenlere de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgi ise takımıyla gurur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hep söylüyoruz, bizim için gerçekten zor bir sezon oldu. Çok sakatlıklı, talihsizliklerle dolu bir sezondu ama her zaman çok güzel reaksiyon verdik. Bugün de maça istediğimiz gibi başlayamasak da devamında oyunda kalmayı başardık. Bu çok önemli. O yüzden herkesle gurur duyuyorum. Sezona zaten kupaları alma hedefiyle başlamıştık. Hepsini başarabildiğimiz için çok gururluyuz. Çok özel bir takıma sahibiz. Bu başarıyı bu grupla yaşayabilmek daha da mutlu ediyor beni."

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Kadınlar Avrupa Ligi'ni Kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Kadınlar Avrupa Ligi'ni Kazandı - Son Dakika
Advertisement
