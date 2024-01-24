19:25 • •
19:18 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık•
19:14 • •
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Fedorovtseva, Ada Korkmaz)
Karayolları: Sıla Saraçbaş, Elif Boran, Ceren Baysal, Rahimova, Leban, Strunjak (Selin Nevruz, Alara Altundağ)
Setler: 25-20, 25-22, 25-18
Süre: 76 dakika (25, 30, 21)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.
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