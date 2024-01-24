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Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 Yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları takımını 25-20, 25-22, 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 76 dakika sürdü.

Fenerbahçe Opet, Karayolları\'nı 3-0 Yendi
24.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:51
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Fedorovtseva, Ada Korkmaz)

Karayolları: Sıla Saraçbaş, Elif Boran, Ceren Baysal, Rahimova, Leban, Strunjak (Selin Nevruz, Alara Altundağ)

Setler: 25-20, 25-22, 25-18

Süre: 76 dakika (25, 30, 21)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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