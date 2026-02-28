Fenerbahçe Opet Liderliğini Sürdürdü

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Sertan Kırklar, Rahmi Güner
FENERBAHÇE OPET: Rupert 24, McBride 16, Olcay Çakır Turgut 5, McCowan 8, Allemand 2, Şerife Alperi Onar 16, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Meesseman 14, Meltem Avcı, Tuana Ayşegül Vural 3
NESİBE AYDIN: Davis 26, Green 10, Bone 11, Pelin Gülçelik 5, Yağmur Önal 11, Büşra Akgün 3, Turner 2, Melike Yalçınkaya 10, Derin Yaya
1'İNCİ PERİYOT: 29-23
DEVRE: 53-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-63
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22'nci haftasında Nesibe Aydın'ı konuk ettiği maçı 108-78 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.
