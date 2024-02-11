Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi

Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop\'u 3-0 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 17-25, 20-25 ve 19-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 75 dakika sürdü.

11.02.2024 15:33
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Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Sevilay Gezer Boyacı

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra (Ceren Karagöl)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Fedorovtseva, de Souza, Stkysiak (Gizem Örge)

Setler: 17-25, 20-25, 19-25

Süre: 75 dakika (24, 25, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
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