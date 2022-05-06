Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti

06.05.2022 23:19
Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet GülVAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Kübra Akman 5, Gabi 17, Bartsch-Hackley 5, Zehra Güneş 8, Haak 20, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 3, Derya Cebecioğlu 1, Tuğba Şenoğlu 1, Ogbogu 1FENERBAHÇE OPET: Popovic 6, Vargas...

SALON:  VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER:  Erol Akbulut, Mehmet GülVAKIFBANK:  Cansu Özbay 2, Kübra Akman 5, Gabi 17, Bartsch-Hackley 5, Zehra Güneş 8, Haak 20, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 3, Derya Cebecioğlu 1, Tuğba Şenoğlu 1, Ogbogu 1FENERBAHÇE OPET:  Popovic 6, Vargas 26, Meliha İsmailoğlu 3, Eda Erdem Dündar 9, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva 19, Gizem Örge (L), Ana Cristina, Buse Ünal 2, Cansu ÇetinSETLER:  25-20, 24-26, 17-25, 19-25SÜRE:  111 dakika (25', 32', 27', 27')Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final Etabı 3'üncü maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.Sarı-lacivertli ekip, sahasında 9 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayı kazanırsa şampiyon olacak.

- İstanbul
Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti
Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti
Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti
Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti

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Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti - Son Dakika


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