Salon: Ülker ve Etkinlik
Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Sinisa Prpa (Sırbistan)
Fenerbahçe Opet: Williams 10, Meesseman 16, Rupert 20, McBride 18, Allemand 5, Milic 14, Sevgi Uzun 4, Olcay Çakır, Tuana Vural
Spar Girona: Jocyte 13, Holm 6, Quevedo 3, Coulibaly 10, Bibby 12, Guerrero 8, Mendes 2, Carter 12, Lopez 3
1. Periyot: 19-14
Devre: 37-35
3. Periyot: 67-55
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında İspanya'nın Spar Girona ekibini, 87-69 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmede 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı serinin ikinci müsabakası, 25 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet, Spar Girona'yı Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?