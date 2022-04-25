Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi oldu

25.04.2022 23:07
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi oldu

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet GülECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Gözde, Ognjenovic, Fatma, MerveFENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Cansu, de SouzaSETLER: 0-3 (24-26, 25-27,...

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Gözde, Ognjenovic, Fatma, MerveFENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Cansu, de SouzaSETLER: 0-3 (24-26, 25-27, 19-25)

SÜRE: 88 dakika (29, 33, 26)

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.


- İstanbul
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi oldu
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi oldu
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Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak! Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak! VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi oldu - Son Dakika
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