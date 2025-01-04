Fenerbahçe Opet'ten 13. Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Opet'ten 13. Galibiyet

Fenerbahçe Opet\'ten 13. Galibiyet

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 65-61 mağlup etti.

04.01.2025 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Galatasaray'ı 65-61'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde 13'te 13 taptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Mehmet Burak Anlatıcı

Galatasaray: Julie Vanloo 15, Zandalasini 10, Brianna Fraser 4, Yueru Li 8, Gökşen Fitik 8, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 2, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth9, Meltem Yıldızhan 3

Başantrenör: Ekrem Memnun

Fenerbahçe: Tina Charles 24, Sevgi Uzun 12, Gabrielle Williams 10, Meesseman 9, Atkins 8, Olcay Çakır Turgut 2, Sudenur Akarpa, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şentürk

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 22-14 (Galatasaray lehine)

Devre: 36-37 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 55-48 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet'ten 13. Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
19:46 ABD’den İsrail’e 8 milyar dolarlık silah satışı ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
02:06 Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
01:47 Kayseri’de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu Kayseri'de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 22:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet'ten 13. Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.