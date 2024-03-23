Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları\'nı mağlup ederek finale yükseldi

2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 25-19, 22-25, 25-13, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, oynanacak olan VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından belli olacak.
Salon: Ankara
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalac, Vargas ( Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Kırkmaz, de Souza, Stysiak, Buse Ünal)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Silva (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Duarte)
Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20
Süre: 102 dakika (26, 28, 22, 26) - İSTANBUL
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 90-64 yendi. İkinci maç ise 25 Mart Pazartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibi, Atatürk Havalimanı içinde bulunan Havacılık Müzesi'nde söyleşi düzenledi. Vatandaşlar, söyleşiye yoğun ilgi göstererek müzeyi gezdi. SOLOTÜRK pilotları, F16 uçağının özellikleri ve yaptıkları gösteriler hakkında detaylı bilgiler verdi. Söyleşinin ardından vatandaşlar, aldıkları ürünleri ve posterleri pilotlara imzalattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ilk maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Faktoring'e 90-64 mağlup oldu. Galatasaray, maçın hemen başından itibaren üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve çıkış çalışmaları, dar alanda pas çalışması ve taktik maçla tamamlandı. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular ise idmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeki etkinlikte havacılık tutkunlarıyla bir araya geldi. Pilotlar, savaş pilotu olma süreçlerini anlatırken Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara da vurgu yaptı. Etkinliğe katılan öğrenciler ise pilotları görmek ve bilgi edinmek için geldiklerini belirtti.
Beşiktaş, milli arada oynadığı hazırlık maçında Karadağ'ın Buducnost takımını 5-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçta Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes, Umut Meraş, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Joe Worall kaydetti.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın İZTO toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi ve Karşıyaka Stadı ile ilgili farklı konuşmalarını eleştirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde play-off etabının ilk maçında Yüksekova Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor'u 6-0 yendi. Kar yağışı altında oynanan maçta ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Yüksekova Belediyespor, rakibini 6-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti. Maçı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Belediye Başkan Yardımcıları Kerim Bulut, Feyzi Yıldırım ve vatandaşlar izledi.
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